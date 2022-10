LE PAVILLON DE L'ORBE À IVRY-SUR-SEINE

ANDRÉ BRUYÈRE -

André Bruyère (1912-1998) est un architecte au parcours et à l'engagement singuliers, à l'œuvre exigeante et identifiable. Malgré les efforts de médiatisation de la Cité de l'architecture et du patrimoine, il reste étonnamment méconnu. L'Orbe, le pavillon gériatrique de l'hôpital Charles-Foix, livré en 1991 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), est l'une de ses œuvres les plus abouties et les plus exemplaires. Elle brille aussi par son actualité, tant la condition de vie des personnes âgées dépendantes fait débat, au moment où les établissements spécialisés deviennent la norme. Déjà, à l'époque, Bruyère et son commanditaire, André Gille, avaient senti l'importance d'une architecture tendre pour accompagner le quotidien des personnes vulnérables. Lieu de vie autant que de soin, l'Orbe explore une architecture de l'attention, de l'accompagnement, du « care ».