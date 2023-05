Le Pavillon de l'Arsenal salue la mémoire de Roland Castro

Casting de choix pour honorer la mémoire de l’architecte Roland Castro, disparu le 9 mars dernier à 82 ans... Anne Hidalgo, Michel Cantal-Dupart, Silvia Casi, Jean-Pierre Le Dantec, Sophie Denissof et quelques autres reviendront, le 22 mai 2023 au soir, à travers des témoignages et des anecdotes, sur les moments-clés de sa vie.

Des années de «Vive la Révolution» à celles du «Mouvement pour l’Utopie Concrète», Roland Castro a marqué son époque par sa pratique engagée de l’architecture comme art de créer des lieux et des liens. De Mai-68 jusqu’aux années 1980 et au remodelage des banlieues, il sera question, comme de son engagement pour une République véritablement laïque...

«L’intime, l’urbanité et l’insurrection du sens», intitulé de cette conférence-hommage, saluera «l’architecte, l’homme, l’ami, et surtout, ce que nous lui devons ; l’idée de l’urbanité» ainsi que l’écrit Yoann Sportouch, directeur-fondateur de LDV Studio Urbain et animateur de la soirée.

Conférence-hommage à la mémoire de Roland Castro, le lundi 22 mai 2023 à 19h au Pavillon de l'Arsenal, Paris IVe - Sur inscription