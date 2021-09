Le passage souterrain de la gare SNCF de Nantes sera rénové

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le souterrain de la gare SNCF de Nantes dévoilera son nouveau visage en 2022. Les travaux de rénovation débuteront au premier semestre de l’année prochaine.

Le souterrain de la gare de Nantes (Loire-Atlantique) va faire l’objet de travaux de rénovation. Ce projet, porté par la SNCF, vise à moderniser cette infrastructure, empruntée quotidiennement pour les correspondances courtes. Au terme des travaux, le souterrain sera plus accueillant.

Les travaux de rénovation devront être lancés au premier semestre 2022 et s’achèveront à la fin de la même année. Durant le chantier, afin de limiter la gêne occasionnée pour les voyageurs, la SNCF envisage de ne pas fermer le passage souterrain. Elle prévoit de le réduire de moitié dans toute sa largeur. Et afin de s’assurer de la faisabilité de l’opération, la SNCF a effectué des tests, les 8 et 10 septembre derniers, pour simuler la réduction du souterrain. Effectués en mode classique et en période de pointe, ceux-ci ont permis d’observer le comportement des voyageurs dans le but d’améliorer les dispositifs de circulation à adopter lors des travaux.