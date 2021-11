Le parquet, un classique toujours renouvelé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Parquet Supprimer Bois Supprimer Tarkett Supprimer Udirev Supprimer France Supprimer Valider Valider

Chaleureux, naturel, capteur de CO2, le parquet reste indémodable. Les fabricants le font sans cesse renaître, toujours plus esthétique, résistant et polyvalent. Désormais, il s'associe aux sols chauffants-rafraîchissants et aux pièces humides. Quelques points-clés et nouveautés.

Rappel

Le vrai parquet doit obligatoirement présenter une couche d’usure en bois massif d’au moins 2,5 mm, pouvant être poncée et rénovée. Si le parquet massif ne comporte qu'une seule couche de bois (d’épaisseur 12 à 23 mm), le parquet contrecollé est lui constitué de 2 ou 3 couches, pour une épaisseur de 10 à 16 mm.

Made in France

Selon ParquetFrançais.org (anciennement Uffep, Union française des fabricants et entrepreneurs de parquets), la consommation de pétrole et les émissions de gaz à effet de serre des parquets fabriqués en France seraient 17 fois inférieures à celles des importations chinoises.

Plancher chauffant et réversible

Pour être compatibles avec des sols chauffants et chauffants-rafraîchissants, les parquets doivent être conformes aux normes européennes EN 13226 (pour les parquets massifs) et EN 13489 (pour les parquets contrecollés). En pose collée, ils doivent être fixés avec une colle polymère hybride ou polyuréthane.

Finitions biosourcées

Blanchon propose une nouvelle gamme Environnement pour la protection du bois. La gamme compte trois produits, dont une huile et un vitrificateur, composés d’environ 80 % d’ingrédients biosourcés comme l’huile de soja, de colza ou de ricin.

Les DTU

- DTU 51.2 : pose des parquets à coller. Révision publiée en mai 2020, intégrant la pose des parquets contrecollés et massifs sur sols chauffants et réversibles. Un amendement doit être publié en 2021.

- DTU 51.1 : pose des parquets à clouer. La révision a débuté en 2020.

- DTU 51.11 : pose flottante des parquets contrecollés. La révision a débuté en 2020, notamment pour inclure la pose sur planchers chauffant.

Le chiffre

8 millions de m² : la surface de parquet posée par an en France (Source : syndicat ParquetFrançais.org)

Des produits

Segno, de Tarkett :

Modulaire pour multiplier les combinaisons

Ce parquet contrecollé, à technologie modulaire, est composé de deux types de lames à mixer, lame droite et lame gauche. Diverses combinaisons peuvent être réalisées (chevrons, chevrons groupés, associations linéaires ou cubiques) pour des créations originales. Lames de 600 x 120 mm, épaisseur 11 mm et parement 3,5 mm. Déclinées en 5 coloris chêne, finition Hardwax Oil brossée. Classe d’usage 31 et garantie 10 ans.

Loft Pro Grange, de Design Parquet :

Mix de largeurs et d’effets naturels

Variations de couleurs, nœuds, gerces, fentes et légers traits de sciage caractérisent ce parquet contrecollé en chêne huilé (sur contreplaqué bouleau). Il se compose de 3 largeurs de lames (90, 145, 220 mm) en longueurs variées. Disposées en alternance, elles garantissent un effet naturel et graphique à la fois. D'épaisseur 16 mm (parement 4,5 mm), il est stable et résiste aux passages intenses (classe d’usage 33). À assemblage rainure et languette, il peut se poser sur sol chauffant/rafraîchissant hydraulique basse température, en pose flottante ou collée.

Loft Pro Grange, de Design Parquet Close Lightbox

Udiwood Access, Project et Authentique, de Udirev :

Trois parquets contrecollés en chêne

Ces trois collections phares d’Udirev, revisitées, sont proposées en plusieurs choix de chêne. Access, la plus économique, existe en monolame (164 x 1180 mm) ou 3 frises, en 5 teintes. Project (130 x 1180 mm) en 3 choix de bois et 5 nuances. Authentique, à lames larges et longues (185 x 1800/2000 mm), en 3 bois et 6 teintes. Finition brossée vernie mate (et huilé pour Authentique). Pose Clic Superloc à plat sans colle, flottante ou collée en plein. Labels PEFC, Parquet de France ou FSC.

Hain by Meister-Flamme Alpine, de MeisterWerke :

Lame large style maison de campagne

Ce parquet se compose de lames larges (2200 x 195 mm, 14 mm d’épaisseur) à âme centrale en épicéa et couche d’usure en chêne de 3,6 mm. Elles se déclinent en 12 couleurs de chêne naturel. La surface est enduite d’une huile naturelle protectrice qui laisse le bois respirer et réguler l’humidité. Système de verrouillage Maxiclic, pose flottante ou collée en plein. Compatible sols chauffants à eau chaude. Ne convient pas dans les pièces humides. Ce produit certifié PEFC dispose de l’écolabel Ange bleu.