Le parking de la gare de la ville de Meaux vient d’être rénové

Divers travaux de rénovation ont été menés sur le parking de la gare de Meaux.

L’été dernier, l’entreprise Indigo, concessionnaire pour le compte de la Ville, a effectué des travaux sur le parking de la gare de Meaux (Seine-et-Marne). Ce chantier de rénovation, dont le coût est estimé à 1,5 M€, vise à améliorer le confort et la sécurité des usagers. Il consiste également à refaire l’étanchéité de l’ouvrage.

Le marquage au sol des places de stationnement et les cheminements piétons figurent parmi les travaux réalisés dans le cadre de cette opération. L’allée centrale reliant le parvis de la Gare au jardin des Trinitaires et à la Marne a été aussi réaménagée, devenant ainsi davantage visible et agréable. De plus, des équipements de contrôle d’accès par lecture de plaque viennent d’être installés sur le parking.

D’ici la fin du premier semestre 2022, la gare de la ville de Meaux fera l’objet d’autres travaux. Ces derniers consisteront à améliorer l’éclairage et le système de sécurité incendie du parking. À terme, il disposera également de bornes de recharge électriques.