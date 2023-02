Le Paris de 2040, objet de rudes négociations dans la majorité d'Anne Hidalgo

Un grand rond-point inhospitalier et des débats rugueux: le réaménagement de la porte de Montreuil suscite un conflit ouvert au sein de la majorité de gauche d'Anne Hidalgo, allant jusqu'à menacer un large accord sur l'urbanisme de la capitale. Depuis septembre 2022, les écologistes s'opposent frontalement au projet du promoteur Nexity adopté en 2019 par le Conseil de Paris, sous le premier mandat d'Anne Hidalgo. Fin 2021, l'exécutif parisien avait annoncé lancer la métamorphose de cette entrée populaire de l'est parisien, connue pour son marché aux puces, pour une enveloppe d'environ 100 millions d'euros. Un chantier consistant à transformer l'immense rond-point routier entre Paris et Montreuil en "place" végétalisée de 3,5 hectares, via la couverture de l'anneau situé au-dessus du périphérique, mais aussi à édifier une dizaine d'immeubles, soit 60.000 m2 de bâtiments (bureaux, commerces, services) afin d'effacer la frontière entre Paris et sa banlieue. Alors que les travaux, censés débuter en 2023, n'ont toujours pas démarré, ils ont présenté dimanche 26 février leur "projet alternatif", s'attirant immédiatement les flèches des communistes: "fake news", "désinformation"... Soutenus par certaines associations (Greenpeace, FNE Environnement), les élus écologistes refusent "une muraille de béton et de bureaux" qui reviendrait à "accentuer la concentration des richesses à Paris" et donc à "renforcer les inégalités territoriales". La dalle qui doit couvrir l'anneau "coûte environ 70 millions d'euros, "nécessite énormément de béton" et "va augmenter la concentration de polluant à l'entrée et à la sortie du nouveau tunnel", assurent-ils. Autres cibles, l'hôtel prévu au-dessus du périphérique, alors que la justice a retoqué deux autres projets d'"immeubles-ponts" porte Maillot (XVIe) en raisons des risques de pollution pour les riverains, et l'abattage prévu d'environ 180 arbres. Enfin, la question des quelque 400 puciers, qui doivent intégrer une halle à 240 emplacements que la Ville rachètera à Nexity, "n'est toujours pas réglée", souligne l'élue Nathalie Maquoi. A la place, les écologistes proposent un réaménagement sans bâtiment, "qui peut être réalisé en trois ans", pour un coût de 35 millions d'euros, avec une piste cyclable, des murs anti-bruit, des arbres "tous les 6 m" pour le marché aux puces et une nouvelle "coulée verte".