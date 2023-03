Le panneau solaire Vitosol 200-FM limite la surchauffe

Le panneau solaire Vitosol 200-FM mesure 2,31 m². Il est équipé du matériau Viessmann Therm Protect, qui limite sa surchauffe. Les capteurs cessent leur activité au-delà d’une certaine température et le cristallin de l’absorbeur se modifie pour éviter de se détériorer. Il reprend sa forme initiale en retrouvant une température fonctionnelle. Ainsi, il ne nécessite pas de régulation externe et résiste jusque 180° C. Flexibles et ondulés, les connecteurs en acier sont emboîtables, ce qui facilite l’installation quelle que soit l’inclinaison du mur ou du toit. Le Vitosol 200-FM permet de relier jusque 12 capteurs solaires entre eux.

Avec son fonctionnement en capteurs plans, il contient un méandre en tube de cuivre soudé à l'arrière de l'absorbeur qui guide le liquide à travers le capteur tout en assurant le transfert de l'énergie thermique vers le fluide caloporteur. En moyenne, ce panneau produit jusqu'à 60% de l'énergie annuelle nécessaire pour la production d'ECS d'une maison individuelle. Il peut aussi contribuer à chauffer l’eau d’une chaudière à condensation.