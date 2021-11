Le palmarès des Trophées de la commande publique 2021 dévoilé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Marchés publics Supprimer Trophées de la Commande publique Supprimer Passation de marché Supprimer Exécution du marché Supprimer Achat public durable Supprimer Achat public innovant Supprimer Achat public responsable Supprimer France Supprimer Valider Valider

Une clause antimafia, des véhicules hippotractés, le système d'acquisition dynamique (SAD) à l'honneur... Le palmarès 2021 des Trophées de la commande publique - organisés par achatpublic.info en partenariat avec le ministère de la Transition écologique - offre un menu varié.

Ce sont non pas six, mais sept services acheteurs qui se verront remettre un Trophée de la commande publique le 18 novembre prochain au SMCL, pour leurs pratiques exemplaires, innovantes, responsables, reproductibles. Le jury, composé des lauréats de l’année dernière et d’experts, réuni le 4 novembre, a souhaité en effet attribuer un prix « coup de cœur », en sus des prix prévus pour chacune des fonctions publiques (Etat, collectivités, hôpitaux) dans deux catégories : achat public durable et performance de l’achat.

Le SAD prend du grade

Grand gagnant de ce millésime, le système d’acquisition dynamique (SAD), distingué deux fois à travers les prix remis à la Communauté urbaine de Dunkerque et au GHT 44. Cette technique d’achat qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs pour des achats d’usage courant selon un processus ouvert et électronique, peu usitée, semble connaître un regain d’intérêt à la faveur des préoccupations du moment (acheter circulaire, acheter en plein Covid).

Des marchés de travaux tirés au cordeau

Côté marchés de travaux, un prix, décerné à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin : l’intégration systématique de critères d’attribution liés au développement durable et la contractualisation d’un code éthique afin de prévenir toutes formes de corruption et d’infiltration mafieuse ont été appréciées par le jury.

Et pour encourager les initiatives plus modestes mais vertueuses et fortement reproductibles, un prix « coup de cœur » échoit à la CA d’Arles Crau Camargue Montagnette qui a mis sur pied un marché d’insertion faisant la part belle aux mobilités douces (équines, plus précisément).





Le palmarès

Catégorie achat public durable



• ETAT

Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt-SAS) : approches développement durable et éthique systématisées pour les marchés de travaux.

Notamment, l'analyse de la capacité des candidats intègre pour tout marché une analyse des certifications dans les domaines de la qualité ou de l'environnement, et des critères de sélection dans le domaine du développement durable sont généralisés. Tous les soumissionnaires doivent s'engager sur un code éthique qui devient ensuite une pièce contractuelle. Et au stade de l'exécution, la performance des titulaires, notamment dans le domaine du développement durable, est évaluée, avec des actions correctives à la clé en cas d'insuffisance.



• COLLECTIVITES

Communauté urbaine de Dunkerque (Nord) : système d’acquisition dynamique (SAD) pour acheter des véhicules d’occasion et répondre aux exigences de la loi Economie circulaire (à savoir : 20% de l'achat de véhicules à moteur doit être réalisé sur le marché de l'occasion).

Le recours à cet outil dans le cadre de l'économie circulaire est innovant et peut inspirer d'autres collectivités publiques pour d'autres segments d'achats...





• HOPITAUX

Groupement de coopération sanitaire (GCS) UniHA filière blanchisserie : marché écoresponsable pour l’achat de linge.

L'exigence d'un label international et l'insertion d'un critère développement durable ont permis de flécher l'achat vers des textiles vertueux en termes de rejets dans les eaux lors du lavage, de perturbateurs endocriniens et d'allergènes.



• COUP DE CŒUR

Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (Bouches-du-Rhône) : marché d’insertion ayant pour support la collecte des objets encombrants en hippomobiles dans la commune de Tarascon.

A la clé, des embauches, la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre de la ville et le développement du lien social dans les quartiers.



Catégorie performance de l’achat



• ETAT

Plate-forme Commissariat Sud Toulon (service du commissariat des Armées) : démarche à 360° d'amélioration continue des procédures d’achat et de soutien au plan d'action PME/PMI, avec un volet retour d’expériences solide.

Notamment, à l'issue des marchés, les agents recueillent le ressenti des titulaires, prennent en compte leurs suggestions, et délivrent le cas échéant un certificat de bonne exécution pour valoriser les entreprises.

• COLLECTIVITES

Conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine : création d’une commande publique unifiée entre les deux départements.

La démarche a été initiée avec le recrutement d'un directeur mutualisé, chargé d'harmoniser les processus et de rapprocher les pratiques professionnelles. Objectifs : rendre les achats plus visibles pour les entreprises, améliorer l'efficacité administrative, et dégager des gains budgétaires en mutualisant les achats.



• HOPITAUX

Groupement hospitalier de territoire (GHT) 44 : système d’acquisition dynamique (SAD) pour les marchés de fournitures hospitalières à usage unique en pleine crise sanitaire.

Il s'agissait de sécuriser les approvisionnements, et de retrouver les prix d'avant le Covid.