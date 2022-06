Le Palais Garnier, la fusion entre l’histoire et la technologie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Numérique Supprimer Valider Valider

Sollicité par l’Opéra de Paris, le BET Duberseuil a eu pour mission d’effectuer un diagnostic sur la cage de scène du Palais Garnier afin d’évaluer les surcharges d’exploitation qui peuvent lui être applicables. Cette mission d’expertise, de modélisation et de calculs a été menée avec SCIA Engineer.

Une approche technique optimisée pour une mission d’étude et de reprise en sous œuvre

Comme précisé par le BET Duberseuil, la mission qui lui a été confiée par l’Opéra de Paris consistait à :

• vérifier la charpente métallique de la conque d’orchestre ;

• établir le diagnostic de l’ossature existante sous l’action de nouvelles charges permanentes.

La modélisation de la cage de scène fut aussi un symbole de numérisation de notre patrimoine : les plans historiques d’époque ont en effet été numériquement traités, leur recherche dans les archives et leur intégration étaient nécessaires pour garantir le bon point d’entrée concernant les charges à appliquer sur la structure.

• Modélisation de la cage de scène et de son sous-sol :

La modélisation de la cage de scène a été effectuée du sous-sol jusqu’à la toiture.

« C’est un bâtiment qui est plus gros que l’Arc de Triomphe. Si on veut se le représenter il fait 70 mètres de haut, 53 mètres de large et 26 mètres de profondeur, on l’a modélisé du sous-sol jusqu’à la toiture. Ça représente environ 1 900 tonnes d’acier », explique A. Duberseuil.

Avec SCIA Engineer, cette action a été facilitée grâce à :

• la fluidité de transmission des DWG ;

• la liberté de gestion des calques que l’on peut activer et désactiver en fonction des besoins.

L’automatisation des sections graphiques et de la synthèse génère ensuite rapidement une note de calcul complète, pour un gain de temps qui permet de se concentrer sur la suite du processus. Soit trois étapes, à savoir :

• L’inspection et relevé de l’ossature existante

« On a commencé le relevé par un scan FARO, environ 850 scans de l’intégralité de la structure de la cage de scène; et de ces scans FARO, de ce nuage de points, nous avons réussi à tirer des dimensions et des sections de barre, 97 sections différentes que nous avons remodélisées dans le logiciel SCIA », précise A. Duberseuil.

• Calculs de l’ossature sous règlement AL76

• Renforcement de la charpente suite aux résultats calculs

BET Duberseuil, une histoire familiale

Le BET Duberseuil a été fondé en 1969 par Claude Duberseuil. Son fils, Aurélien Duberseuil a depuis pris la relève, il est aujourd’hui le gérant du BET. Père et fils sont tous deux sont ingénieurs de formation.

Le BET Duberseuil intervient dans les domaines de l’industrie et de la construction et se distingue par son expertise des charpentes métalliques, tant en France qu’à l’étranger. En 1991, Claude Duberseuil passe au numérique en faisant l’acquisition du logiciel SCIA. À l’époque, très peu de professionnels sont équipés. Cette étape a favorisé la réussite et le développement du BET Duberseuil.

Un partenariat de longue date

Cela fait 31 ans que le BET Duberseuil utilise les solutions SCIA Engineer, c’est donc à titre d’utilisateur de longue date que ce témoignage prend tout son sens : le BET a en effet été témoin des évolutions temporelles et techniques des solutions SCIA.

Le BET Duberseuil utilise les solutions SCIA tant pour les expertises que pour le bâtiment.

Cette fidélité repose sur trois critères qui ont facilité l’approche métier du BET Duberseuil :

• la simplicité d’utilisation ;

• la rapidité de traitement des données de calculs ;

• la capacité des solutions SCIA Engineer à générer un synthèse complète.

