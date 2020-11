«Le Pacte pour la construction durable réunit le cœur du réacteur du logement neuf», Emmanuelle Wargon, ministre du Logement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Collectivités locales Supprimer Ministère du Logement Supprimer France Supprimer Logement neuf Supprimer Logement Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer Valider Valider

A l’initiative de la ministre du Logement, un « Pacte pour la relance de la construction durable » réunit à partir du 13 novembre les maillons clés dont dépend la production neuve. En bas du document de 11 pages, les signatures traduisent un consensus rare : on y trouve les trois grandes associations du bloc local, les trois organisations de la maîtrise d’ouvrage du logement et de l’aménagement, l’ordre des architectes et la fédération du bâtiment. Une circulaire ministérielle détaillera les modalités d’application locale, autour du couple maire préfet.

Pourquoi avez-vous souhaité rassembler les acteurs du logement autour d’un « pacte national » ?



La signature des trois grandes associations du bloc communal - France urbaine, association des maires de France, Assemblée des communautés de France - souligne l’extrême importance d’un message politique très fort : il faut continuer à construire des logements neufs et durables. Autour de l’Etat et des élus locaux, ce pacte rassemble les grands maîtres d’ouvrage, les architectes et la Fédération française du bâtiment.

Construire plus dense dans des villes plus respirantes : ce pacte cherche-t-il à résoudre la quadrature du cercle ?

Il reflète des débats de société et trace le chemin d’une construction qui évite l’artificialisation des sols. Pour répondre aux besoins, il faut repasser la barre des 400 000 logements neufs par an et s’approcher des 450 000, atteints avant la crise. Tous les signataires portent une forme d’acte de foi pour affirmer l’utilité du neuf. Chacun d’eux se tient prêt à se mobiliser pour atteindre des objectifs quantitatifs, dans le respect des critères de qualité.

Comment voyez-vous de ce pacte l’application sur le terrain ?

Les projets ne relèvent pas du ministère. Des accords de coordination locaux associeront les maires et les préfets. Ce couple a su gérer la reprise de l’activité, il montrera sa capacité à relancer la construction neuve et à lever les blocages. Le maire construit et l’Etat facilite. Dans la foulée du pacte, une circulaire d’application précisera les modalités qui pourront prendre des formes variables : ici bilatérales, ailleurs départementales. L’important, c’est que les contacts se nouent.

