Le nouvel ascenseur entre Luchon et Superbagnères sera livré en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Ascenseurs Supprimer Valider Valider

Un ascenseur de dix places reliera Luchon et le plateau de Superbagnères d’ici fin 2022.

La vieille télécabine valléenne, reliant le centre-ville de Luchon au plateau de Superbagnères, dans la Haute-Garonne, fera place à un nouvel ascenseur d’ici fin 2022. Le conseil départemental a inscrit ce projet de remplacement dans les investissements prioritaires et indispensables dès 2019. Cette opération a pour but de moderniser l’accès au plateau de Superbagnères, et d’assurer la sécurité et le confort de la clientèle, tout en diminuant l’impact environnemental du nouvel ascenseur. Elle a aussi pour objectif de réduire la circulation automobile sur le site de Superbagnères.

Le permis de construire de ce nouvel équipement a été déposé dans les mairies de Saint-Aventin et de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) le 5 novembre 2020. Les procédures sont en cours. Plusieurs commissions avec les services instructeurs de l’État ont permis d’obtenir les avis favorables de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), et du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). L’autorisation finale devrait intervenir d’ici fin avril 2021. Les travaux, estimés à 18 M€, vont durer huit mois.

Le nouvel ascenseur, de dernière génération, sera équipé de dix places, contre quatre actuellement. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite, et permettra l’embarquement autant des skieurs que des VTT et des brancards pour l’évacuation des blessés. L’équipement sera par ailleurs doté de 15 pylônes, contre 28 aujourd’hui.