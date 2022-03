Le nouvel Albert-Kahn s'ouvre au monde

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Réalisations Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Kengo Kuma Supprimer Valider Valider

A Boulogne-Billancourt, le musée départemental Albert-Kahn, restructuré par l’architecte japonais Kuma Kengo, rouvre enfin au public après une longue attente...

Le 2 avril 2022 marquera la réouverture, après six ans de travaux, du musée départemental Albert-Kahn. Au total, plus de dix années se seront écoulées depuis le concours de maîtrise d’œuvre remporté, en 2012, par l’équipe emmenée par l’architecte japonais Kuma Kengo (Pritzker 1987).

Située à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), l’institution créée autour de l’œuvre du banquier philanthrope, humaniste et pacifiste Albert Kahn (1860-1940), se compose à la fois d’un musée de riches collections de photographies et de films (72 000 autochromes, 5 000 plaques stéréoscopiques, etc.) et d’un vaste jardin de quatre hectares incluant sept scènes paysagères.

Le chantier de restructuration, comprenant la construction d’un nouvel édifice de 2 300 m2 et la réhabilitation de huit autres bâtiments, a été porté par le département, propriétaire du site depuis 1968, dans la perspective d’une meilleure conservation et valorisation des collections, mais aussi d’une présentation renouvelée et d’un accueil des publics conforme aux exigences d’un musée du XXIe siècle.