Le nouveau stade municipal de Chambéry sera prêt d’ici fin 2022 ou début 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Stade Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement du futur stade municipal de Chambéry suivent leur cours.

Si sa livraison était initialement prévue pour fin 2020 ou début 2021, le nouveau stade municipal de Chambéry (Savoie), situé entre le complexe aquatique et le centre funéraire, sera finalement livré fin 2022 ou début 2023. Les travaux, qui ont débuté au printemps dernier, permettront aux Chambériens de retrouver un stade multifonctionnel de 5 000 places, ouvert aux jeunes, aux associations et aux clubs sportifs (SOC Rugby, Chambéry Savoie Football et Les Aigles de Chambéry). Rappelons que ce futur stade proposera, à sa livraison, deux tribunes nord et sud et un parking de quelques centaines de places.

Avec ce projet, la municipalité entend renouveler et moderniser ses infrastructures afin de promouvoir la pratique du football et du rugby. Ce futur stade sera un ouvrage assez complexe techniquement, avec notamment des dalles alvéolaires qui mesureront 16 m de long et des murs de béton hauts de 20 m. Au total, cette opération s’élève à près de 22 M€. Un montant auquel il faut ajouter des coûts annexes comme ceux de la pelouse synthétique et de l’aménagement des abords du stade.