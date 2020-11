Le nouveau site Liberty est en ligne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer France Supprimer Udirev Supprimer e-commerce Supprimer Cross canal Supprimer Valider Valider

Udirev vient de mettre en ligne la deuxième version du site dédié à sa marque propre de revêtement de sol.

Udirev, groupement de distributeurs indépendants spécialisé dans les revêtements de sols, vient de relooker le site dédié à Liberty, sa marque propre de revêtement de sol. La nouvelle mouture de liberty-floor.com adopte la nouvelle identité visuelle présentée en février dernier avec notamment une charte graphique revisitée et une nouvelle signature « Floor Solutions ».

Des simulateurs améliorés

La page d’accueil proposent deux clés d’entrée pour les produits : soit par gamme (« Nos gammes »), soit par domaine d’applications (« Applications ») - retail, office, hôtel, restaurant, home -, ainsi qu’un onglet « Inspirations » qui intègre une version améliorée des simulateurs 3D et 2.0 pour visualiser les projets. Dorénavant, les deux simulateurs fonctionnent sur Mac et PC, et permettent d’utiliser une photo personnelle. Quant au simulateur 2.0, il est enfin utilisable sur smartphone. Enfin, le nouveau site est bien sûr 100% responsive afin de s’adapter à toutes les tailles d’écran (smartphones, tablettes, ordinateurs…). A noter que les professionnels peuvent commander gratuitement des échantillons en ligne.

15 collections

Pour rappel, la marque Liberty se décline aujourd’hui en 15 collections de lames et dalles – plombantes, à clipser ou à coller -. Et qu’à terme, elle ambitionne d’élargir son offre à d’autres familles de sols comme le parquet, le stratifié ou le textile.

