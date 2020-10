Le nouveau parking du lycée Heinrich-Nessel à Haguenau sera mis en service en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Parking Supprimer Valider Valider

D’ici 2022, le parking du lycée Heinrich-Nessel dans le Bas-Rhin s’ouvrira au public.

Dans le but de sécuriser le stationnement et les cheminements des élèves vers le lycée Heinrich-Nessel (Bas-Rhin), la Communauté d’Agglomération d’Haguenau (CAH) se lance dans la construction d’un parking. Ce dernier sera situé au niveau de cet établissement, au croisement de la route de Strasbourg et de la future Voie de Liaison Sud. Ce nouvel espace de stationnement sera opérationnel dès la mise en service de cette voie en 2022.

À terme, le parking proposera 124 places de stationnement. Trois d’entre elles seront dédiées aux personnes à mobilité réduite. Il se dotera aussi de bornes de recharge électrique. Pour la commune d’Haguenau, cet aménagement permet d’élargir l’offre de stationnement sur l’espace public, limitant ainsi les conflits entre les piétons et les automobilistes. Par ailleurs, son implantation stratégique, accessible en entrée de la ville encouragera fortement le covoiturage.