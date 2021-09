Le nouveau lycée de Pierrefitte-sur-Seine en fonction depuis le 2 septembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Garantie d'achèvement Supprimer Valider Valider

La ville de Pierrefitte-sur-Seine s’est dotée de son premier lycée. La construction de cette infrastructure s’élève à plus de 38 M€.

Le nouveau lycée de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), situé près du T11 et du RER D, a ouvert ses portes le 2 septembre dernier. Une nouvelle qui réjouit particulièrement les jeunes Pierrefittois de troisième, qui n’auront plus à effectuer de longs trajets de transport pour aller étudier. Jusque-là, cette commune de plus de 30 000 habitants ne disposait d’aucun lycée. Les travaux, qui ont duré quatre ans, avaient pour objectif de répondre à la hausse de la démographie scolaire et du taux d’occupation des établissements du secteur, voire de toute la Seine-Saint-Denis. Pour aménager ce complexe scolaire, la Région Île-de-France a injecté 38,7 M€.

Pour l’heure, le lycée n’accueille que 245 élèves de seconde (répartis dans sept classes). L’année prochaine, trois autres classes de seconde vont ouvrir leurs portes ainsi que des classes de première générale et technologique. L’établissement comptera à terme des classes de CAP, de bac pro et de BTS secteur tertiaire (spécialisées dans les métiers de la sécurité). D’ici trois ans, l’infrastructure sera en mesure d’accueillir 1 200 élèves.

Outre les salles d’enseignement, le lycée propose un vaste hall d’entrée, une cafétéria et des espaces verts dans la cour. Il compte également un amphithéâtre pouvant recevoir jusqu’à 200 personnes.