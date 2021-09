Le nouveau diagnostic déchets de la démolition/rénovation

Pris en application de l'article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, deux décrets du 25 juin 2021 ont précisé les conditions et modalités de mise en œuvre du nouveau diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments. Initialement prévue au 1er juillet 2021, son entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2022.