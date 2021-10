Le nouveau centre aqualudique de Thiers prend forme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’ouverture du futur centre aqualudique communautaire de Thiers Dore et Montagne est attendue pour l’été 2022.

À Thiers (Puy-de-Dôme), le chantier de construction du futur centre aqualudique d’Iloa suit son cours. Il s’agit d’un projet de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne (TDM), d’un coût global de 12,4 M€. Il vise à promouvoir l’apprentissage de la natation sur le territoire. La mise en service de la structure est attendue des Puydômois depuis la fermeture de la piscine René-Barnérias en février 2019.

L’entreprise CDR Construction, établie à Clermont-Ferrand, a été sollicitée pour réaliser les travaux. L’équipement comprend deux bassins : l’un de 400 m2, destiné aux sportifs, et l’autre de 165 m2, dédié à l’apprentissage et aux loisirs. Le premier bassin proposera jusqu’à huit lignes d’eau et sera surplombé par une tribune de 150 places. En octobre, ces deux bassins seront équipés d’un revêtement en inox qui contribuera à une meilleure qualité de l’eau. Une pataugeoire et un toboggan de 60 m seront également créés.

Durant les quatre premiers mois de l’année 2022, les ouvriers de CDR Construction pourront commencer les travaux de carrelage, de plâtrerie, de peinture et d’électricité. L’installation des équipements pour le traitement de l’air et de l’eau est envisagée début juin, pour une ouverture du centre prévue à l’été 2022.