Le nouveau catalogue Habitat Cedeo entend marier confort et accessibilité

Cedeo lance son nouveau catalogue Habitat Confort 2020/2021. Ce guide de 100 pages apporte solutions et conseils, pour réussir son projet salle de bain en toute accessibilité.

81 % des chutes de personnes âgées se produisent à domicile dont 46 % dans la salle de bain, selon une étude de l’OMS et du Ministère de la Santé. Une raison qui a poussé l’enseigne spécialisée en sanitaire, chauffage, plomberie et aménagement de la salle de bain, à s’engager dans le marché de l’accessibilité en redéfinissant sa conception de l’habitat.

Accompagner l'accessibilité

Pour se faire, Cedeo propose dans son dernier catalogue Habitat Confort : un rappel des normes d’accessibilité dans le cadre du bâti ; des informations relatives à la glissance et aux contrastes visuels ; une présentation des aides existantes et des organismes de conseil et d’information ; la liste des partenaires et des acteurs publics et institutionnels ou associatifs en charge de la prévention ; ainsi que les conditions du crédit d’impôt.

Cinq univers

Au niveau des innovations produits, le catalogue est réparti en cinq rubriques :

- "La douche" : offres clé en main, receveurs, parois, robinetteries ou encore panneaux muraux… cette rubrique recense tous les produits qui permettent d’avoir un espace douche sûr.

- "Le meuble lavabo" est une rubrique qui met en lumière toutes les nouveautés meubles, vasques et lavabo.

- "Le coin toilettes" met en exergue différents modèles qui facilitent notamment la levée et l'assise.

- "Les accessoires” propose différentes solutions comme des barres d’appui, des sièges ou des miroirs, qui améliorent le quotidien des utilisateurs et le design de votre salle de bain.

- “La cuisine” est un espace qui met, quant à lui, en lumière des modèles et solutions de cuisine revisitées.