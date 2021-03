Le non-dépôt de la DAACT n'entrave pas le jeu de la fiscalité locale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Droit de l'urbanisme Supprimer France Supprimer Valider Valider

Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) doit être fournie à la mairie pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. Pourtant, certains propriétaires ne la déposent pas ou le font très tardivement. Le ministère des Comptes publics fait le point sur les conséquences de ce manquement notamment en termes de fiscalité locale.



La députée Annaïg Le Meur (LREM - Finistère) relève qu'"une part non négligeable des propriétaires ne fournissent pas la DAACT auprès de leur mairie", soit par " méconnaissance de la législation de la part du propriétaire" soit volontairement " en vue de ne pas voir son imposition locale augmenter".

Elle estime que cela entraîne "un manque à gagner en termes de fiscalité locale, avec des bâtiments ayant une valeur locative sous-évaluée dans le calcul des taxes foncières et d'habitation". Dans le cadre des questions au gouvernement, elle demande si ces déclarations ne devraient pas être envoyées par le maître d'œuvre ou par un professionnel dès lors que sa prestation dépasse les 50 % du montant du chantier et aimerait savoir quelles sont les conséquences de ce défaut de dépôt pour les communes.





Les obligations du propriétaire

Bercy rappelle qu' "à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux (DAACT) par rapport à l'autorisation accordée, doit être adressée à la mairie par le propriétaire (article L. 462-1 du Code de l'urbanisme). Et qu'afin de répondre aux obligations fiscales (cadastre et taxes locales), le bénéficiaire de l'autorisation doit également, "au moyen d'un formulaire spécifique modèle H1, H2, 6660 Rev ou 6701, selon la nature et la destination du bien", "en déclarer les caractéristiques dans les 90 jours de son achèvement au sens fiscal" (article 1406 du Code général des impôts).





La date d'achèvement des travaux

Dans cette réponse, le ministère des Comptes publics précise que la date d'achèvement des travaux, au sens fiscal est celle "à laquelle la construction est habitable (gros œuvres terminés, maçonneries, couverture et fermetures extérieures achevées, branchements effectifs), y compris lorsque des travaux accessoires (papiers peints, revêtement de sols…) restent à effectuer. Un immeuble donc peut être considéré comme achevé par l'administration fiscale bien qu'aucune DAACT n'ait été déposée en mairie par le propriétaire.

Ainsi, pour l'exécutif " le dépôt, éventuellement tardif de la DAACT, n'a donc pas pour effet de déclencher le processus d'évaluation et d'imposition des biens".





L'évaluation d'office

A noter "qu'un dispositif de surveillance des propriétés bâties, intégrant automatiquement les autorisations d'urbanisme délivrées par les collectivités locales, permet à l'administration fiscale de relancer les propriétaires réputés défaillants". Sans réponse du propriétaire, une évaluation d'office est appliquée, "complétée d'une reprise des années antérieures le cas échéant".

Par ailleurs, s'agissant des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction " un dépôt hors délai de la déclaration fiscale d'achèvement entraîne la perte, totale ou partielle, du bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement au sens fiscal " (article 1383 du CGI).

Le gouvernement en conclut que l' "absence ou le dépôt tardif des DAACT restent donc sans effet sur la fiabilisation des bases de fiscalité directe locale des communes".

Question n° 34828, réponse à Annaïg Le Meur (LREM - Finistère), JOAN du 2 mars 2021