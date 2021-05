Le négoce électrique en quête de relais de croissance

Deux poids lourds mondiaux commercialisant les produits d'une poignée d'industriels tout aussi planétaires : voici à quoi on serait tenté de résumer la distribution de matériel électrique. À ceci près que de multiples négoces indépendants tracent leur route, misant sur la proximité et parfois sur l'hyperspécialité. De plus, les technologies nouvelles contribuent à rebattre les cartes. Des énergies renouvelables au pilotage énergétique en passant par les réseaux de données, l'électricien se retrouve au cœur de l'intelligence du bâtiment. De quoi donner aux distributeurs un rôle accru de conseil, voire de formation. Sans compter que l'essor des courants faibles nourrit une distribution hyperspécialisée, souvent à l'abri des regards.