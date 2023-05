Le négoce chauffage porté par les nouvelles énergies

Porté par les évolutions réglementaires et les dispositifs d'aide, le marché s'oriente à marche forcée vers des vecteurs énergétiques décarbonés, à commencer par la pompe à chaleur air/eau. Une évolution rapide, qui oblige les négoces spécialistes à revoir leur plan de vente, mais également à organiser le basculement de leurs clientèles historiques sur les nouvelles solutions, via le renforcement de l'offre de services et la formation. En attendant peut-être d'autres bouleversements technologiques, liés au rapprochement avec les marchés du photovoltaïque et l'autoconsommation.