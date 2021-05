Le Muy : ouverture officielle du parc de loisirs des jardins du Moulin de la Tour

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Loisirs Supprimer Jardins Supprimer Valider Valider

La Ville du Muy vient d’inaugurer officiellement son parc nature, à proximité immédiate du centre-ville.

Liliane Boyer, maire du Muy (Var), a officiellement inauguré le parc de loisirs des jardins du Moulin de la Tour le 12 avril dernier. Cet espace vert permettra aux habitants locaux de s’évader et de se divertir en cette période de crise sanitaire. Le confinement a retardé les travaux d’environ un an.

Profitant de 2 ha de verdure, ce site dispose de trois passerelles enjambant la Nartuby, un affluent de l’Argens. Le parc comprend également une esplanade avec animation d’eau au sol, des jeux et des cabanes, une tour ludique de 8 m de haut, un street workout, un espace fitness, un terrain multisport, un skate park et une allée en enrobé de plus d’un kilomètre. Le tout est agrémenté de tables de pique-nique, de transats, de bancs, etc. En plus de ces équipements, le parc bénéficie également d’eau potable et sera clôturé. Le paysagiste marseillais Nicolas Faure a largement contribué à ces aménagements paysagers.

Le coût de création du parc de loisirs des jardins du Moulin de la Tour s’élève à 1,25 M€. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a accordé une subvention de 200 k€. Une somme de 200 k€ supplémentaire a été demandée à la Communauté d’Agglomération Dracénie Provence Verdon. Le Conseil national du sport a également attribué 15 k€ pour l’espace fitness.