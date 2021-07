Le musée gallo-romain de Claracq retrouve son public après plusieurs mois de travaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Entièrement repensé, le musée gallo-romain de Claracq a pu rouvrir ses portes début juillet.

Depuis le 3 juillet dernier, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, les visiteurs peuvent enfin retrouver les collections du musée gallo-romain de Claracq-Lalonquette (Pyrénées-Atlantiques). Cet établissement culturel a subi d’importants travaux de rénovation menés par la communauté de communes des Luys-en-Béarn (CCLB) durant l’année 2020. La restructuration du musée a intégré la conservation et la gestion des collections de la villa gallo-romaine de Lalonquette. Elle a aussi inclus l’aménagement d’un pôle pédagogique pour les groupes scolaires, ainsi que la refonte du parcours de visite.

À l’issue des travaux, le musée de Claracq a doublé sa capacité d’accueil pour attirer un public plus large. Le bâtiment s’est également doté d’un nouveau module d’initiation à la fouille archéologique. La CCLB, unique propriétaire du site et maître d’ouvrage du chantier, prévoit de faire de ce musée un véritable laboratoire d’expérimentation du territoire. La réalisation du projet architectural a été confiée à l’agence Despré architectes, installée à Nay (Pyrénées-Atlantiques). La CCLB finance l’opération pour un montant de 1,5 M€. L’Europe, l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département ont participé à 70 % du financement.