Le Moniteur Innovation Day investit Lyon

Après Marseille en 2021 et Bordeaux en 2022, c’est au tour de la capitale des Gaules d’accueillir la déclinaison territoriale du Moniteur Innovation Day. Ce rendez-vous des acteurs publics et privés de la construction et de l’aménagement se déroulera le 12 juin 2023, dans le cadre prestigieux du musée des Confluences, dans le IIe arrondissement de Lyon, en partenariat avec la métropole.

C’est justement Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, qui ouvrira cet après-midi d’échanges au cours duquel des acteurs locaux engagés dans leur territoire auront la parole.

Fidèles à l'esprit du Moniteur Innnovation Day, deux tables rondes questionneront le devenir des zones urbaines. La première s’intéressera au rafraîchissement de la ville confrontée au dérèglement climatique. La seconde, orientée infrastructures, s’attardera sur la transition de l’offre de mobilités vers le bas carbone, questionnant la place de chaque mode de transport dans une ville durable.

Pour participer à cet événement, inscrivez-vous sur le site dédié à MID Territoires. La journée se clôturera par un cocktail et une visite libre des expositions temporaires du musée.