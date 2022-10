Le Mondial du bâtiment 2022 s'achève dans l'euphorie

Ce jeudi à 13h, dernier jour du Mondial du bâtiment, la croissance du nombre de visiteurs du Mondial du bâtiment atteignait 15 %. "A ma connaissance, c'est le seul salon en Europe à afficher une croissance de cet ordre après la pandémie", s'est réjoui Guillaume Loizeaud, directeur du salon. La hausse est portée par les visiteurs français (+25 %), tandis que le visitorat international chute de 15 %. Un score attendu, les déplacements internationaux restant complexes. Les artisans et entreprises de mise en oeuvre pèsent 36 % du visitorat, les prescripteurs 20 %, les distributeurs 17 %, les fabricants 14 % et les organismes 13 %.

Avec plus de 1 700 exposants, et plus de 45 % d'exposants nouveaux, le Mondial a aussi fédérer les acteurs industriels, avec de nombreux retours de marques emblématiques. Les visites de ministres (Christophe Béchu, Olivier Klein, Olivia Grégoire) et de deux délégations de parlementaires ont ponctué le salon.

Le Mondial du bâtiment a aussi été marqué par le succès du nouveau format des stands, limités à 99 m². Cette règle sera maintenue pour l'édition 2024, annoncée du 30 septembre au 3 octobre, avec une possible utilisation de toute la capacité de la porte de Versailles.

Un nouvel événement

Après l'annonce de l'inclusion d'Equipbaie sur l'édition 2024 de Batimat, RX France, organisateur du Mondial, annonce une nouvelle manifestation pour l'année prochaine, baptisée RénoDays. Cette manifestation autour de la rénovation énergétique se déroulera dans le hall 6 de la porte de Versailles, début octobre 2023.