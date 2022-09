Le Mondial du bâtiment 2022 : des retrouvailles sous pressions

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer Batimat Supprimer Ideobain Supprimer Interclima Supprimer Le Mondial du bâtiment Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le Mondial du bâtiment, qui rassemble les salons Batimat, Ideobain et Interclima, se déroulera du 3 au 6 octobre 2022 à Paris. Une édition qui fait événement, mais qui sera aussi marquée par un contexte inédit, entre crise sans fin des matières premières, urgence écologique et incertitudes économiques.

Le 8 novembre 2019, le Mondial du bâtiment fermait ses portes à Villepinte. Rendez-vous était donné pour 2021, au même endroit. L'éloignement de Paris commençait à lasser, mais le secteur se quittait sur de solides perspectives économiques, la construction vivant une renaissance spectaculaire après huit années de crise.

Rien ne s'est passé comme prévu. En 2020, tous les salons ont été annulés, puis repositionnés en 2021. Entre Equipbaie et Artibat, impossible pour le Mondial du Bâtiment de se dérouler sereinement. Le choix s'est imposé de reporter à 2022. Avec une bonne nouvelle : le retour au Parc des Expositions de la porte de Versailles, lieu historique que le salon avait dû quitter en 2013, pour Villepinte. Entre temps, la construction a remarquablement résisté au marasme de l'année 2021, et a connu des croissances inédites en 2021 et 2022.

Cette édition parisienne ne sera toutefois pas totalement euphorique. La spirale inflationniste amorcée dès la sortie de crise sanitaire ne semble pas devoir s'arrêter. Les inquiétudes sur le marché de l'énergie s'expriment partout, les premières usines européennes choisissent d'arrêter la production. Aura-t-on de l'acier à Noël ?

Cette crise de la production arrive dans un contexte où les réglementations poussent à la hausse des prix. L'entrée en vigueur de la REP au 1er janvier 2023, l'installation de la RE 2020 dans le paysage : autant de facteurs qui risquent de venir une hausse des prix que plus rien ne semble pouvoir arrêter.

C'est donc dans un contexte tout à fait incertain que s'ouvre le Mondial du Bâtiment 2022. Il n'en reste pas moins la plus grande rencontre française des acteurs de la construction, une fête parisienne à ne bouder pour rien au monde.