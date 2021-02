"Le monde de la construction est d’une sophistication contractuelle absolue", Christophe Lapp et James Perry, LCLIA

A l’occasion de l’alliance internationale baptisée LCLIA, dédiée au secteur de la construction et constituée début janvier par plusieurs cabinets d’avocats (le Français Altana, l’Allemand Breyer Rechtsanwälte, l’Américain Peckar & Abramson et le cabinet de conseil et de résolution des litiges PS Consulting), deux membres fondateurs évoquent les grandes tendances contractuelles à l’export. Entretien avec Christophe Lapp, avocat associé, cabinet Altana et James Perry, avocat et co-fondateur de PS consulting.