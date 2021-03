Le mobile tout-terrain, un allié des chantiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer smartphone Supprimer Artisan chantier Supprimer Matériel de chantier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Poussière, chocs, chutes, humidité… Le chantier peut être est un environnement hostile pour les smartphones classiques. À l'inverse, les mobiles dits durcis sont adaptés aux conditions les plus extrêmes. Et, de plus en plus, ces derniers intègrent des outils dédiés aux professionnels du BTP.

Haute résistance

La norme militaire américaine Mil-STD-810 est destinée à tester de multiples types d'appareils, dont les terminaux mobiles. Elle comprend 24 tests effectués sous des conditions extrêmes (chocs, vibrations, pluie et immersion, températures, altitude… ). Parmi eux, une dizaine est réalisée sur les smartphones. L'obtention de la norme garantit leur haute résistance et leur durabilité dans le temps.

Étanchéité

L'étanchéité est définie par l'indice IP. Le premier chiffre indique le niveau de protection à la poussière et aux particules (1 à 6), le second à l'eau (1 à 8). Un IP 67 sera plus étanche à la poussière mais moins étanche à l'eau qu'un IP 58. L'indice spécial IP 69K indique une résistance à l'eau à haute pression et à haute température.

Écran

Le verre Corning Gorilla Glass (GG) existe depuis 2006. Ultrafin et plus solide qu'un verre trempé classique, il résiste aux rayures et à la pression. Il a été amélioré au fil des années. La quatrième génération, le GG 4, résistait à 80 % des chutes de 1 m de hauteur, le GG 5 à 80 % des chutes de 1,6 m sur sol rugueux et le GG 6 à un total de 15 chutes de 1 m. Le dernier en date, GG Victus, lancé en 2020, survit lui aux chutes de 2 m de hauteur, et est deux fois plus résistant aux rayures que son prédécesseur GG 6.

Multifonction

De plus en plus d'appareils sont dotés d’outils adaptés voire destinés aux professionnels du BTP. Outre les fonctions classiques utiles pour les activités outdoor (altimètre, baromètre, boussole ou thermomètre), certaines marques proposent désormais de nouvelles fonctionnalités, telles que caméra thermique, télémètre laser, capteur de qualité de l’air, sonomètre, compas, talkie-walkie, etc.

Marché

Le marché des smartphones tout-terrain (mobiles durcis) est en forte croissance. Après les spécialistes (Crosscall, Caterpillar, Blackview…), ce sont les marques grand public qui se lancent sur ce secteur, poussées par la forte demande des consommateurs pour des appareils résistant aux chutes. Ces dernières sont en effet responsables de 70 % des dommages sur les smartphones classiques.

Des nouveautés

BV9900 Pro, de Blackview :

Le couteau suisse

Ce mobile intègre une caméra thermique Flir Lepton pouvant mesurer sans contact des températures jusqu'à 450 °C. Doté de quatre optiques, dont un capteur 48 Mp et un 16 Mp grand angle 120°, il peut aussi réaliser des photos sous-marines. Il contient divers capteurs et outils : baromètre, boussole, capteur d'humidité, capteur de fréquence cardiaque, gyroscope, thermomètre… Certifié IP 68, IP 69K et Mil-STD-810G, il résiste à des chutes jusqu'à 1,5 m de hauteur et à une utilisation à des températures de - 30°C à + 60°C. Écran 5,84'' Gorilla Glass 5. Batterie 4 380 mAh à charge rapide. Mémoire Ram 8 Go et stockage 256 Go. Emplacement double SIM et micro-SD. Dimensions : 157 x 78 x 14 mm ; poids : 264 g.

BV9900 Pro - © Blackview Close Lightbox

Cat S62, de Caterpillar :

Caméra thermique intégrée

Ce smartphone de 3e génération de la série Cat 60 est équipé d’une caméra thermique de haute qualité Flir Lepton 3.5, jumelée à un capteur photo de 13 Mp. Certifié IP68 et Mil-Spec 810H, il est étanche à la poussière, résiste aux chutes jusqu’à 1,8 m, à une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 m de profondeur pendant 35 minutes et aux températures de - 25°C à + 50°C. Son écran FHD+ 18:9 de 5,7'', protégé par un verre de protection Gorilla Glass 6, est utilisable avec gants et doigts mouillés. Batterie de 4 000 mAh pour une utilisation jusqu’à deux jours. Mémoire Ram 6 Go, stockage 128 Go. Dimensions : 159 x 77 x 12 mm ; poids : 248 g.

Cat S62 - © Caterpillar Close Lightbox

Core X4, de Crosscall :

Photos haute qualité et applis de sécurité

Certifié IP 68 et Mil-STD-810G, le Core X4 est totalement étanche à la poussière, résiste aux chocs et aux chutes jusqu’à 2 m, à l’immersion jusqu’à 2 m durant 30 minutes, et aux températures de - 25°C à + 50°C. Son capteur haute qualité de 48 Mp restitue des images nettes et intenses même en basse luminosité. Son écran Gorilla Glass 3 de 5,45'' peut s’utiliser avec des gants ou doigts mouillés. Deux boutons sont programmables pour des applications PTT (Push-to-talk, talkie-walkie) et PTI (Protection du travailleur isolé). Batterie de 3 850 mAh et puce WiFi 5 GHz pour une haute performance réseau. Emplacement double SIM + micro-SD. Mémoire Ram 3 Go, Flash 32 Go. Dimensions : 161 x 78 x 13 mm ; poids : 234 g.

Core X4 - © Crosscall Close Lightbox

S88 Pro, de Doogee :

Le champion de l’autonomie

Doté d’une batterie de 10 000 mAh à chargement sans fil, ce smartphone milieu de gamme dispose d’une autonomie de 3 à 5 jours en usage normal, de 32 jours en veille… Certifié IP 68, IP 69K et Mil-STD-810G, il résiste aux chutes, à l’immersion jusqu’à 1,5 m et à des températures de - 55°C à + 70°C. Écran Gorilla Glass 5 Full HD+ 19:9 de 6,3'' et triple capteur (21 Mp arrière, 16 Mp frontal) avec double flash led et vidéo 4K. Divers outils sont disponibles : boussole, sonomètre, mesure de hauteur, loupe, gyroscope, scanner d’empreinte digitale... Processeur à 8 cœurs, mémoire Ram de 6 Go, stockage de 128 Go. Emplacement dual SIM hybride (nano SIM + micro-SD/nano SIM). Dimensions : 172 x 86 x 19 mm ; poids : 372 g.