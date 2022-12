Le ministre du Logement et de la Ville au chevet du logement marseillais

En clôture des Etats généraux du logement, organisés par la Ville de Marseille les 28 et 29 novembre, Olivier Klein, le ministre du Logement et de la Ville, a apporté des réponses techniques et réglementaires aux demandes du maire Benoît Payan. Il a notamment donné son accord à l’étude d’une Orcod-In et confié à une mission l’étude de l’encadrement des loyers.