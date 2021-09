Le ministère du Travail impose la fusion de conventions collectives dans le négoce

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Négoce bois Supprimer France Supprimer Valider Valider

Par arrêté ministériel, la convention collective du négoce de bois d’œuvre a été rattachée à la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction.

Dans un communiqué publié ce mardi 31 août 2021, la Fédération des distributeurs de matériaux de

construction (FDMC) annonce le « rattachement de la convention collective du négoce de bois à la convention collective du négoce des matériaux de construction » par arrêté de la Ministre du Travail de l’Emploi et de l’Insertion, en date du 5 août 2021 et publié au Journal Officiel du 7 août. Pour son président, Franck Bernigaud, « cette fusion est l’aboutissement logique d’un processus de rapprochement des professions du négoce de bois et du négoce des matériaux de construction. Elle permettra désormais une homogénéisation du statut des collaborateurs autour de leur métier et offrira de meilleures synergies en terme de formation et de développement des compétences. »

Pour rappel, la FDMC présente 1200 adhérents, répartis sur 5.500 points de vente pour un chiffre d’affaires de 19 Md€. Elle gère la convention collective du négoce des matériaux de construction en lien avec les partenaires sociaux englobant plus de 85.000 salariés.