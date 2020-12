Le Meux. Livraison du nouveau parking près de la gare

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’Agglomération de la Région de Compiègne a livré un nouveau parking à Le Meux. Celui-ci devrait résoudre les problèmes de gestion de stationnement près de la gare Croix-Saint-Ouen.

La gestion du parking pour poids lourds situé près de la gare de Croix-Saint-Ouen est devenue « problématique », tel que l’a qualifiée Évelyne Le Chapellier, maire de Le Meux. Des voyageurs ne faisaient que profiter des installations électriques proches de la gare. De plus, le restaurant routier à proximité n’a plus rouvert sous sa forme de resto-routier. « La présence de ce parking pour poids lourds ne s’imposait donc plus », a affirmé la maire, d’où son réaménagement.

Actuellement, le nouveau parking se compose de deux petits parkings bordés de cubes en béton, avec des portiques renforcés. Il peut accueillir une centaine de voitures. À noter que l’aménagement de cette infrastructure a mobilisé 75 k€ HT, une somme entièrement financée par l’Agglomération de la Région de Compiègne.