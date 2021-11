Le Mée-sur-Seine : fin des rénovations pour la résidence Espace

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Résidentiel Supprimer Valider Valider

La résidence Espace affiche un nouveau visage après 18 mois de travaux de rénovation.

À Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), la rénovation de la résidence Espace est désormais terminée. Les travaux, menés dans le cadre d’une initiative d’amélioration de l’habitat, ont duré 18 mois. Ils ont permis d’intervenir sur la couverture, l’isolation des façades et des combles, et le changement de fenêtres par des systèmes double vitrage. La pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée et la réfection des parties communes, ainsi que l’étanchéité des garages, ont été également effectuées. À présent, le complexe, qui compte 98 logements et 11 commerces, affiche une nouvelle façade grise en arrière-cour.

Les travaux exécutés dans les cinq bâtiments de la résidence se sont élevés à 3,3 M€. Le financement a été pris en charge par la communauté d’agglomération Melun Val de Seine, le Département de la Seine-et-Marne, la Région Île-de-France, l’État et l’Union européenne par le biais du Fonds européen de développement régional (FEDER).

Le projet permettra aux habitants de réduire leurs charges locatives et la consommation d’énergie.