Le marketing de la promotion immobilière

Un promoteur immobilier est à l'initiative de réalisations immobilières qu'il destine à la vente. La vente d'un produit implique une relation entre un vendeur et un acheteur. Dès lors, elle conduit naturellement à la notion de marketing. Appliqué aux opérations immobilières, le marketing peut se définir comme la mise au point par un promoteur d'un produit, en l'occurrence dans les lignes qui suivent, d'une opération immobilière de logements à même de satisfaire les besoins, les attentes, les motivations de personnes désireuses d'accéder à la propriété ou d'investir dans l'immobilier, d'adapter la production, la commercialisation et la mise à leur disposition des logements pour leur plus grande satisfaction, tout en atteignant les objectifs de rentabilité de l'opération.