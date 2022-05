Le marché européen de bureaux se rassure

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Bureaux Supprimer Europe Supprimer BNP Paribas Real Estate Supprimer Valider Valider

Le marché locatif de bureaux en Europe a connu un bon premier trimestre avec 2,29 millions de m² commercialisés sur les 17 principaux marchés, en hausse de 41% par rapport à la même période en 2021.

Des bureaux sont à louer partout en Europe et la croissance de la demande placée au premier trimestre 2022 a explosé selon les dernières données publiées par BNP Paribas Real Estate.

Ainsi, en ce début d'année, 2,29 millions de m² ont été commercialisés sur les 17 principaux marchés*, en hausse de 41% par rapport à la même période en 2021. Les volumes du trimestre renouent ainsi avec les moyennes de long-terme (2,14 millions de m²).

De son côté, la demande placée a enregistré une forte progression : +42% par rapport au T1 2021. Grâce à ce rebond, les volumes du trimestre ont atteint les moyennes de long-terme sur de nombreux marchés.

L’activité locative a particulièrement rebondi à Dublin (+841% vs le T1 2021), Varsovie (+167%) et « Central London » (+132%), alors que Bruxelles et Amsterdam ont connu un début d’année plus calme avec respectivement -32% et -39%.

La vacance maîtrisée

Après une hausse prononcée au cours de l’année 2020 et début 2021, les taux de vacance sur le marché des bureaux se sont stabilisés à la fin du deuxième trimestre 2021, grâce à la reprise progressive de la demande placée. Le taux de vacance global en Europe s’élève à 7,2 % à la fin du 1er trimestre 2022, en augmentation de 30 points de base par rapport au 1er trimestre 2021.

17 principaux marchés Européens: Amsterdam, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Dublin, Cologne, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Central London, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich, Central Paris, Rome, Varsovie.