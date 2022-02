Le marché du chauffage conserve des couleurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Conjoncture Supprimer Industrie Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Négoce Supprimer Chauffage Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Chaudière Supprimer France Supprimer Valider Valider

Doublement des ventes de chaudières biomasse, croissance une nouvelle fois record pour les pompes à chaleur air/eau… Uniclima dresse un bilan positif, mais bien sûr contrasté selon les secteurs, du marché en 2021.

Malgré une année 2021 toujours marquée par le Covid, avec pour effets induits des difficultés d’approvisionnement et un impact sur les prix, le syndicat Uniclima, en lien avec les associations PAC&Clim’Info et l’Afpac, a présenté un bilan très positif pour l’ensemble des secteurs du génie climatique. En dépit de la pénurie de composants, le marché des chaudières gaz et fioul, tiré par la condensation, s’est plutôt bien comporté, en hausse de 22 % avec 715 000 pièces écoulées. Les ventes de chaudières classiques, principalement fioul, sont restées stables. Les deux marchés connexes que sont les brûleurs et les radiateurs sont logiquement en croissance : + 22 % pour les premiers, tirés par le collectif et le tertiaire, + 27 % pour les radiateurs à eau chaude et mixtes (dont + 23 % pour les sèche-serviettes). Les perspectives pour 2022 sont incertaines et dépendront de l’impact de la RE 2020 sur le choix des générateurs.

Portée par le remplacement des chaudières à combustible fossile, principalement fioul, l’année 2021 a été exceptionnelle pour les chaudières biomasse avec un doublement des ventes : + 102 %, soit 34 900 pièces. Les modèles à granulés représentent désormais 90 % des chaudières biomasse, soit 5 % de plus qu’en 2020. Avec la reconduction des aides pour 2022, tous les signaux sont au vert. Seules ombres au tableau, selon le syndicat, le nombre toujours trop faible d’installateurs Qualibois (4000 aujourd’hui grâce aux efforts de formation) et l’absence d’aides financières pour le remplacement des chaudières bûches dont le parc est vieillissant.

Plus de 250 000 PAC air/eau vendues

Situation plus contrastée pour le solaire thermique, en hausse de 43 % dans le résidentiel individuel mais en baisse de 9 % dans le collectif. 53 600 m2 de panneaux ont été installés au total, soit une hausse de 16 % après 8 années consécutives de baisse. En maison individuelle, les 32 100 m2 de capteurs se décomposent en 26 300 m2 de CESI (+ 42 %, soit 7300 unités) et 5800 m2 de SSC (+ 43 %, soit 470 pièces). La surface moyenne d’un CESI est stable à 3 m2. Elle s’élève à 10 m2 pour le SSC dont le marché est, indique le syndicat, bridé par le manque d’installateurs qualifiés.

Autre marché en forte croissance, les pompes à chaleur air/eau enregistrent à nouveau des ventes record avec une hausse de 52,5 % (267 221 appareils). Là encore le marché est porté par les aides de l’Etat. Les monoblocs représentent désormais 12 % des ventes (+ 82 %, 32 899 pièces), tirées par le remplacement des monoblocs anciens et la commercialisation de nouveaux matériels, chargés en nouveaux fluides frigorigènes (R290). Monoblocs et biblocs confondus, la plus forte progression est enregistrée pour le segment 6 à 10 kW (+ 65 %), représentant 25 % du marché total. Les modèles de 8 à 10 kW, qui trouvent place en rénovation quand la maison est isolée, progressent fortement. Autre segmentation : la moyenne température totalise 146 769 pièces (+ 57 %), là où la haute température (> 65°C) progresse de 41 % (23 625 unités). A noter enfin, une forte progression des fluides frigorigènes de faible GWP (150 à 750) dans lequel se classe le R32. L’offre de PAC air/eau au CO2 ou au propane (R290) reste encore marginale.



Essor de la VMC double flux



La PAC géothermique gagne un peu de terrain (+ 10 %) mais le volume des ventes reste faible (2719 unités). Uniclima estime cependant que la valorisation du free-cooling dans la RE 2020 pourrait redonner de l’élan à cette technologie dans le neuf.

Sur le marché de l’ECS, le chauffe-eau thermodynamique poursuit sa progression (+ 36,5 %) et atteint 150 615 unités. Parmi les tendances, Uniclima note le développement d’une offre de chauffe-eau thermodynamique associé à une PAC air/air pour le marché du neuf.

Pour conclure avec le thermodynamique, la PAC air/air progresse toujours, mais loin derrière sa concurrente air/eau avec + 3 %, soit la plus faible croissance depuis 2014. Celle-ci est tirée par les multisplits. La plupart des équipements (93 %) sont désormais chargés en R32. Cette proportion ne devrait désormais plus évoluer car il restera toujours des équipements qui conserveront du R410A pour équiper les ERP où le R32 n’est pas autorisé.

Enfin, la ventilation a vu une progression de 13,3 % des modèles simple flux dans le logement individuel (894 462 unités). Mais le fait notable de 2021 est l’envolée du double flux (+ 48,7 %, soit 29 204 unités). La majorité des systèmes vendus sont équipés d’un échangeur à haute efficacité soutenu financièrement par Ma Prime Rénov’ en 2021.