Le marché du bricolage : retour « dans le commun »

Les ventes des grandes surfaces de bricolage marquent le pas en ce début d’année 2022.

Le mois de janvier ne fut pas très bon pour le bricolage. D’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), les grandes surfaces de bricolage (GSB) ont vues leurs ventes se contracter de 6 % en valeur et de 8 % en volume par rapport à 2021. « Après une année 2021 faste pour le secteur du bricolage, la croissance des GSB marque le pas, avec un tassement des ventes de -6 % en valeur, reconnait Caroline Hupin, la déléguée générale de la FMB. Pour autant, et si l'on compare à l’année 2019, les résultats du secteur restent tout à fait positifs avec une progression des ventes de +14 % Le secteur a connu l’an dernier une croissance "hors du commun" de 13%. Aujourd’hui nous revenons dans le « commun » avec des performances qui restent cependant inédites depuis la crise de 2008 ».