Le marché des portes d’entrée résiste en attendant le gros temps

Quel est et sera l’impact du contexte post-crise sanitaire sur la croissance du marché des portes d’entrée résidentielles en France ? La nouvelle mouture de l’étude Le marché des portes d’entrée en France à fin 2022 tente de prendre le pouls de ce segment en extrayant les chiffres clés du marché : le volume de portes d’entrée posées en maisons individuelles et en logements collectifs en 2022, la répartition par matériau, par design, par niveau de gamme…

TBC a pour cela interrogé 450 professionnels (250 entreprises de pose et fourniture-pose, 100 distributeurs et 100 acteurs de la conception de bâtiments neufs) mesuré et analysé leur activité sur les 9 premiers mois de 2022 ainsi que leur carnet de commande pour la fin de l’année afin de faire de la prospective.

Toujours dans le vert

Le marché des portes d’entrée de maison en France est estimé à près de 550 000 unités en 2022.

Etude TBC Evolution portes maisons

Après une année exceptionnelle en 2021, les professionnels du secteur soulignent que leur activité est restée positive en 2022 malgré la dégradation de la conjoncture économique et le contexte inflationniste inédit sur les énergies et les matériaux.

Le débouché de la rénovation se stabilise

Le changement de portes d’entrée en rénovation demeure le principal débouché pour le marché français. Après une année 2021 exceptionnelle, l’évolution sur ce débouché se tasse tout en restant avec un volume sur un plateau haut.

Les entreprises interrogées, confirment que leur activité en rénovation de porte d’entrée reste soutenue en 2022 Cependant la croissance est très limitée en comparaison à 2021.

Le contexte en rénovation de maisons reste porté par l’appui du taux réduit de TVA à 5,5% et le volume toujours élevé de transactions immobilières dans l’ancien. Le volume des ventes de logements anciens atteint encore 1,116 million de transactions enregistrées à fin novembre 2022 sur un an, en baisse de -5% par rapport à novembre 2021.

Cependant face à l’envolée des prix, notamment de l’énergie, les ménages mobilisent de plus en plus de ressources. Certains limitent leurs investissements en travaux de rénovation

Le neuf entre en zone de turbulence

L’activité en neuf reste également positive avant le coup de froid attendu sur la construction.

L’activité de pose de porte d’entrée en neuf a bénéficié du maintien des mises en chantier de maisons en 2022. Selon la base statistique Sit@del2 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, les mises en chantier de maisons individuelles ont encore progressé de +0,8% en 2022.

Etude TBC Neuf reno

En revanche, les perspectives d’avenir sont sombres pour la construction de maisons. Les dernières statistiques annoncées par le Pôle Habitat FFB, montrent que les ventes de maisons neuves en diffus ont connu une chute historique de -31% en 2022.

La baisse des autorisations de permis de construire de maisons, témoigne aussi de cette tendance avec une tendance à -14% à fin décembre 2022.

La porte d’entrée, signature esthétique de la maison

La tendance des portes d’entrée de maison de design contemporain se confirme année après année. Les portes d’entrée avec design contemporain représentent 61% des portes en 2022.

Etude TBC marché portes design

Les professionnels témoignent que les particuliers recherchenttoujours des portes au design épuré. Ils apprécient les modèles pleins, avec inserts en inox ou en bois. Leurs clients aiment aussi coordonner la forme et la couleur de leurs portes d’entrée, portes de garage, portails et clôtures afin d’avoir une harmonie sur leur maison.

Tendance à la sécurité et à l’habitat connecté

La sécurité, et la maison intelligente sont au cœur des préoccupations des fabricants. Des offres de portes d’entrée connectées se sont développées. Dans une société où les objets connectés se démultiplient, la porte d’entrée de maison n’échappe pas à cette tendance.

Ces portes connectées sont associées à des offres de box domotiques et applications smartphones qui permettent de piloter intelligemment la maison : déverrouillage des portes, connexion avec l’alarme, contrôle d’accès… Autant de fonctions qui simplifient la vie des particuliers.

Pénétration du e-commerce

Comme sur l’ensemble du secteur des menuiseries extérieures et des fermetures, les ventes en e-commerce s’intensifient pour les portes d’entrée de maison. Selon nos estimations, ces ventes ont doublé en 5 ans, poussées par le nombre croissant des sites marchands en proposant.