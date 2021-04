Le marché des bureaux franciliens continue sa dégringolade au 1er trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Immostat Supprimer Ile-de-France Supprimer Bureaux Supprimer Valider Valider

Entre janvier et mars, la superficie totale de bureaux loués en région parisienne a reculé de 30%, à 327 400 m², par rapport à la même période l'année précédente, indique le bilan trimestriel Immostat.

Le bilan trimestriel Immostat est sans appel : le marché français des bureaux, en chute sans précédent depuis le premier confinement de mars 2020, a poursuivi sa baisse au premier trimestre 2021. Ce bilan concerne seulement l'Ile-de-France, où se concentre le gros du marché français.

En plus de la chute des locations de bureaux, un autre chiffre témoigne des difficultés du marché depuis un an, celui de l'argent versé par les investisseurs pour devenir propriétaires d'immobilier d'entreprise : à 4,6 milliards d'euros investis au premier trimestre dans le secteur - sur toute la France et non la seule région parisienne -, il recule de près de 39% par rapport à un an plus tôt.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le marché des bureaux en région parisienne avait reculé de près de moitié (-45%), dans un contexte marqué par la crise du coronavirus et plusieurs épisodes de confinements.