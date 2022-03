Le logement intermédiaire en croissance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement intermédiaire Supprimer Logement Supprimer Immobilier Supprimer France Supprimer Valider Valider

17 912 logements intermédiaires ont été engagés en 2021, soit une progression annuelle de +34%.

Si son objectif des 125 000 agréments HLM en 2021 n’a pas été atteint, le gouvernement peut se réjouir de la croissance du LLI. L’an dernier, 17 912 logements locatifs intermédiaires ont été engagés (+34% sur un an).

Prévue par la loi de finances 2022, la « créance d’impôt sur les sociétés qui vient se substituer à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023, afin de supprimer la charge de l’exonération qui pesait sur les collectivités territoriales » fait partie des mesures qui ont favorisé le lancement des logements intermédiaires, souligne le ministère de la Transition écologique, dans un communiqué daté du 14 mars.

Concentration en Ile-de-France

Depuis la création du régime LLI en 2014, plus de 73 000 logements intermédiaires ont été lancés. La moitié de ces habitations sont situées en Ile-de-France.

Les opérateurs comme In’li se sont engagés, en novembre dernier avec l’Etat et les principaux investisseurs, à développer 55 000 logements intermédiaires sur la période 2021-2023, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à la moyenne des années précédentes.

Le régime du logement locatif intermédiaire s’adresse aux institutionnels. Il s’appuie sur un taux réduit de TVA de 10% et une exonération de taxe foncière pour une durée maximale de 20 ans. En contrepartie, les ensembles immobiliers doivent être situés en zones tendues (Abis, A et B1), et les logements intermédiaires doivent être loués à des loyers règlementés à des ménages respectant des plafonds de ressources.