Le logement en débat à la Maison de l’architecture en Ile-de-France

Tables rondes et débat public avec les représentants des candidats à l’élection présidentielle le 21 mars au soir, à Paris Xe…

Le logement est un sujet crucial. La question de l’habitat sera au centre d’une rencontre publique le 21 mars à la Maison de l’architecture Ile-de-France. Des responsables politiques, des chercheurs et des praticiens de la ville, sont invités à trois tables rondes, animées par des experts, avec la participation d’élus locaux et d’architectes.

Parmi les thèmes abordés :

- Comment répondre aux besoins en termes de production de logements, où les construire et avec quelles formes urbaines, à l’heure de la loi ZAN, de l’étalement urbain, d’un besoin de nature dans certaines villes, et du refus de la densité de la part des populations et certains élus?

- Comment améliorer la qualité et le confort des logements existants et de ceux qui seront construits? Comment les adapter au changement climatique et aux aspirations nouvelles liées à la pandémie et au télétravail?

- Quelle place pour le logement abordable (locatif et accession sociale)? Faut-il modifier les plafonds de ressources, la part du logement abordable dans les communes et repenser l’objectif de mixité sociale?

Avec, notamment : Léa Mosconi, présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France ; Fabien Gantois, président du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France ; Michel Duffour, président de La Ville en Commun ; Bernard-Louis Blanc, adjoint au maire de Bordeaux chargé de l’urbanisme résilient (sous réserve) ; Djamel Klouche, architecte urbaniste, grand prix de l’Urbanisme 2021 ; Patrick Braouezec, délégué général de La Ville en Commun, ancien député et maire de Saint-Denis ; Monique Eleb, sociologue de l’habitat ; François Leclercq, architecte urbaniste, co-auteur du rapport Logement de qualité ; François de Mazières, maire de Versailles.

Les représentants des candidats à l’élection présidentielle auront la parole pour exposer et débattre des différentes propositions inscrites à leur programme électoral, avec :

- Parti socialiste : Nathalie Appéré, maire de Rennes ;

- Parti communiste français : Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement ;

- Les Républicains : Geoffroy Didier, député au Parlement européen, vice-président de la Région Ile-de-France ;

- La France Insoumise : Anne Gourmellet, co-animatrice du groupe thématique Logement

- La République en marche : Xavier Lépine, président de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) ;

- Europe Écologie Les Verts : François Thomazeau, rédacteur du projet EELV sur les sujets économiques et fiscaux.

Renseignements et inscription.