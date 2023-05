Le juge des référés rejette le recours contre l'agrément de Vadelia

Le nuage s'éloigne de Valdelia. Le cabinet Gossement Avocats, qui représentait Valdelia suite au recours en référé de Federec contre son agrément, annonce dans un communiqué que le juge des référés a rejeté la demande de Federec BTP de suspendre l'agrément octroyé par l'Etat à Valdelia en octobre dernier. Valdelia "a toujours manifesté son attachement au dialogue entre toutes les parties prenantes de la nouvelle filière des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Valdelia continuera bien entendu à co-construire son offre et son réseau avec, notamment, Federec BTP et ses entreprises adhérentes", détaille le communiqué.