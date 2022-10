Le « jetting » à l’heure de la très haute et de l’ultra-haute pression

Source de gain de temps, de rendement et de productivité, la très haute et l’ultra-haute pression repensent les process de nettoyage et de préparation de surface. À l’usage, le recours à la très haute pression fait gagner un temps précieux dans le nettoyage du matériel de BTP. L’utilisation de nettoyeur à très haute pression permet également la réutilisation du matériel. Cela évite de détruire des équipements qui peuvent être recouverts de projection de béton ou d’enduit par exemple.

De la très haute pression…

« Dans la majorité des cas, la très haute pression à l’aide d’un pistolet manuel se destine à des applications de nettoyage des matières dures comme le béton durci », explique Antoine Burger, Chargé de projets Constructions Spéciales Industries chez Kärcher. Elle peut être requise aussi dans le cadre du nettoyage de surfaces étendues grâce à des outils et machines spécifiques de grande capacité, permettant à l’opérateur d’intervenir avec des outils assistés ou robotisés.

Elle trouve aussi sa raison d’être dans le nettoyage d’un sol pour enlever les matières caoutchouteuses par exemple, grâce à une cloche de décapage. Ou encore pour le nettoyage de banches, de matériels ou d’engins de chantier ou le décapage de peintures et crépis sur des façades. La pression utilisée peut aller jusqu’à 1500 bars. Elle est associée à un débit d’eau au-delà de 100 litres à la minute.

…à l’ultra-haute pression

Plébiscitée pour le traitement des surfaces, l’ultra-haute pression trouve son application dans le cadre d’un décapage sélectif pour effacer les lignes blanches sur les routes par exemple, sans dégrader l’asphalte. Les sols industriels dans les usines constituent une autre typologie d’application.

L’ultra-haute pression est aussi prescrite pour remette à nu des surfaces comme l’intérieur des châteaux d’eau grâce à des pressions élevées. Elles dépassent les 2000 bars, pour des consommations d’eau comprises entre 15 litres et 25 litres par minute.

L’atout environnemental

« À l’usage, les solutions de très haute et d’ultra-haute pression se justifient pour des questions environnementales. Le recours à des produits chimiques, au sablage ou aux abrasifs est désormais déconseillé, voire interdit », rappelle Giovanni Barret, Chef de produits chez Kärcher. Sur le plan technique, l’utilisation d’outils mécaniques comme les marteaux-piqueurs ou les tronçonneuses présente des inconvénients ‒ bruit, poussière et vibrations ‒ avec des risques pour les structures. À l’opposé, « les solutions de très haute puissance permettent de travailler de manière chirurgicale pour par exemple creuser localement un support en béton afin de faire un traitement anticorrosion des ferrailles, un renforcement des structures métalliques ou la reprise sur des structures existantes », souligne le responsable. « Et face à des technologies anciennes, la très haute et l’utra haute pression ne génèrent aucun autre déchet que la matière enlevée du support puisque les eaux usées peuvent être collectées et retraitées sur les chantiers grâce à des installations de récupérations et de recyclage », rappelle le responsable.

Une gamme certifiée S3C

« Nous souhaitons démocratiser l’utilisation de la très haute et de l’ultra-haute pression en France », avance Antoine Burger. Si leur mise en œuvre est simplifiée, elle impose de respecter le port d’EPI, et des formations adaptées dispensées par des formateurs indépendants certifiés S3C. « L’ensemble de nos outils sont fabriqués en Allemagne. Ils répondent à ce label », poursuit le responsable. Il suppose notamment de travailler en binôme sur des équipements manuels, en appliquant également la gestion des priorités.

Le rachat du fabricant Woma en Allemagne, leader mondial de la très forte pression, et de son distributeur Socofren en France, complète aujourd’hui l’expertise de Kärcher. Les synergies ont donné naissance à une gamme de machines de haute et d’ultra-haute pression composée notamment des modèles HD 18/50 et HD 9/100. Les solutions de 500 bars à 1000 bars représentent le cœur du marché.

La location signée Kärcher

L’ensemble des équipements de la très haute pression à l’ultra-haute pression est disponible sur un parc de location grandissant, avec l’avantage de bénéficier d’un matériel fabriqué dans une usine allemande dédiée, entretenu et contrôlé par les techniciens de Kärcher partout en France. « La location permet aux entreprises de découvrir nos matériels et de les utiliser en situation, sans engagement. Pour d’autres, elle donne accès à des outils spécifiques pour un chantier particulier. »

Pour les clients, l’intérêt est de traiter directement avec les représentants de la marque et les experts dans ce domaine. Les prérequis techniques des équipes spécialisées du réseau Kärcher permettent de valider l’équipement le mieux adapté à une application. Ils prennent en compte les paramètres comme la qualité de l’eau, la pression, les conditions d’utilisation, et naturellement le résultat souhaité.

