Le jardin des Trinitaires s’offre une seconde vie

Le jardin des Trinitaires veut devenir un lieu de vie convivial et familial.

Le chantier d’aménagement du jardin des Trinitaires, à Meaux (Seine-et-Marne), suit son cours. Commencés en février 2021, les travaux ont pour but de faire du site un lieu de vie convivial et familial. Ils devraient prendre fin d’ici deux ans. Cette opération entre « dans le plan végétalisation amorcé en 2018, dans lequel je me suis engagé afin de préserver le cadre de vie des Meldois, en développant les espaces verts », rappelle Jean-François Copé, maire de Meaux.

La première phase du chantier va être livrée début juin 2021. Elle concerne l’aménagement des cheminements piétons. « Les phases ultérieures porteront sur la clôture du parc, les végétalisations complémentaires, les mobiliers urbains, les dispositifs de biodiversité, et la qualification des connexions avec le centre-ville, la gare, la passerelle Luxembourg ou encore le canal de l’Ourcq », déclare l’élu.

À sa livraison, le jardin retrouvera une densification végétale forte pour un maximum de fraîcheur. Il sera doté d’une esplanade centrale pour les animations, d’un espace dédié à l’accueil des manèges et de bornes-fontaines. S’y ajouteront une aire de jeux pour enfants et un espace de restauration. Avec cette nouvelle infrastructure, la municipalité de Meaux vise la plus haute distinction pour la commune, soit l’obtention de la Fleur d’or du label des Villes et Villages fleuris.