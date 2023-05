Le Groupe Velux investit 40 M€ sur son site de Marnay, en Haute-Saône

A l'occasion du sommet Choose France, voulu par Emmanuel Macron pour attirer les investissements industriels étrangers, le Groupe Velux a annoncé un investissement de 40 M€ pour développer son site de production à Marnay, en Haute-Saône.

Le projet d'extension se déroulera sur une période de deux ans, de 2023 à 2025, et aboutira à la construction d'une nouvelle unité de production de volets roulants pour les fenêtres Velux. Avec cette expansion, l'effectif de l'usine grimpera de 50 %, générant environ 70 emplois supplémentaires par rapport aux 140 postes permanents actuels.

10 000 m²

L'opération d'extension et de modernisation du site de Marnay comprendra la construction d'un nouveau bâtiment de fabrication d'environ 10 000 m², ainsi que d'un espace de stockage de 1 200 m². De plus, des équipements de production de pointe, représentant un investissement d'environ 25 millions d'euros, seront acquis pour soutenir les nouvelles activités de production. La nouvelle unité de production devrait être opérationnelle d'ici 2025.

Le Groupe Velux a choisi Marnay pour renforcer son ancrage industriel en France, en raison de l'expertise locale et de la compétitivité de la main-d'œuvre. Ce nouvel investissement s'inscrit dans la stratégie à long terme du groupe, qui privilégie la France en tant que marché clé en Europe. En plus de son site de Marnay, le Groupe Velux possède trois autres centres de production en France, situés dans la Somme, la Haute-Marne et la Haute-Savoie.