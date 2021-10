Le groupe Sisca organise la « journée du merci »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le vendredi 1er octobre 2021 est instaurée « journée du merci » pour l’ensemble des collaborateurs des enseignes Codep, Le Roux et SIDV. Après la tempête « Covid », à l’heure où l’activité retrouve son niveau initial, le groupe Sisca remercie ses clients tout en créant une action de mobilisation interne.

Vendredi 1er octobre, plus de 85 agences des enseignes de négoce Codep, Alain Le Roux et SIDV remercient leurs clients. Sur la base d’une idée initialement lancée par SIDV, les deux autres enseignes ont emboîté le pas. Qu’ils soient au contact des clients ou dans les bureaux, plus de 900 collaborateurs porteront un polo, aux couleurs de leur enseigne, qui arborera le slogan « Merci à vous ». Un message simple, qui est aussi une façon de tourner la page à l’heure où les enseignes de Sisca renouent avec une activité soutenue. Ce même vendredi, chaque client professionnel se voit également remettre un cadeau pour le remercier de sa fidélité.

L’ambiance est donc à la fêteLors de cette journée particulière, les collaborateurs du groupe Sisca sont invités par leur direction à participer à un concours photo relayé sur les réseaux sociaux.

Un niveau d’activité élevé, mais...



« L’activité est aujourd’hui quasiment revenue à son niveau de 2019, souligne pour sa part Michel Vigoureux, directeur général adjoint de Codep. D’autant plus que nous faisons face à un besoin accru de confort dans la maison de la part des particuliers. L’activité des entreprises est donc repartie très vite. »

Deux phénomènes tempèrent cependant l’optimisme du négociant : les ruptures de produits côté fournisseurs, auxquelles s’ajoutent les difficultés à trouver du personnel.

Sous le signe du développement



Implantée dans le sud-ouest de la France (70 agences), l’enseigne SIDV est présente dans les secteurs chauffage, sanitaire, carrelage, électroménager et piscine. Rachetée il y a un an à Belleville-sur-Saône, la société FCS est aujourd’hui devenue SIDV. Géographiquement proche des comptoirs Codep (7 agences), cette récente acquisition permet au spécialiste en électricité, chauffage et cuisine de déployer son activité sanitaire jusqu’alors restée confidentielle. Et Michel Vigoureux d’ajouter : « Au printemps 2022, une nouvelle agence hybride ouvrira à Mâcon. Nous proposerons une offre en électricité, chauffage et sanitaire, cuisine, avec notamment un show-room pour la partie sanitaire. »

Il y a un peu plus de deux ans, en juillet 2019, le groupe Sisca reprenait l’activité de Codep. « Suite au rachat, l’ensemble de nos collaborateurs a été maintenu dans ses fonctions, explique Michel Vigoureux. Nous avons également conservé notre logistique intégrée grâce à laquelle nous nous distinguons sur le marché. Nous sommes aujourd’hui dans une belle dynamique de développement. Cela est dû aussi au fait que la stratégie de Codep est proche de celle initiée chez SIDV. Ce rapprochement facilite notamment nos développements dans la branche chauffage-sanitaire. »

Fin 2021, Codep basculera sur un ERP commun aux différentes enseignes de Sisca.

Prochain congrès Codep en mars 2022



En janvier dernier, sur fond de crise sanitaire, Codep avait été contrainte d’annuler, pour la première fois de son histoire, son congrès annuel, alors remplacé par un événement virtuel. « Les 20 et 21 mars 2022, nous organiserons la 63ème édition du congrès Codep à Villefranche-sur-Saône. Nous y intégrerons pour la première fois un nombre conséquent de fournisseurs en chauffage et sanitaire. » Rappelons que ce rendez-vous présente l’originalité d’avoir lieu un dimanche et un lundi.