Le groupe Schenker ouvrira bientôt son premier showroom, à Lyon

Le spécialiste de l'occultation et de la protection solaire aménage 120 m² en banlieue lyonnaise pour présenter ses solutions et former les professionnels.

Une première chez Schenker en France. Le groupe, autour des marques Schenker (stores-bannes et brise-soleil orientables) et Ehret (volets en aluminium et portes de garage) ouvrira d'ici l'été son premier espace de démonstration, à Saint-Priest (Rhône) son premier showroom. Cet espace accueillera des clients soucieux de découvrir les gammes des deux marques, mais aussi des installateurs venus se former techniquement, Schenker comme Ehret misant sur la qualité et la technicité de leurs produits, et souhaitant pour cette raison aider les installateurs à monter en compétence. Le showroom est d'ailleurs situé juste en face du site Somfy de Saint-Priest, les deux groupes entendant avancer conjointement sur des formations d'installateurs.

Cet outil lyonnais vise donc autant la prescription que le diffus, deux marchés sur lesquels le groupe est très actif.