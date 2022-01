Le Groupe Samse progresse de 18 % par rapport à 2019

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Résultats annuels Supprimer Groupe Samse Supprimer Samse Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe isérois, présent dans le négoce et le bricolage, enregistre une forte hausse de ses résultats.

Une hausse de 18 % par rapport à 2019, et de 17,1 % par rapport à 2020 : les années fastes se suivent pour le Groupe Samse. Le chiffre d'affaires atteint 1,77 Md€, répartis à 1,37 Md € pour le négoce, et 401,3 M€ pour l'activité bricolage. Cette dernière enregistre une hausse particulièrement forte, de 27,9 % par rapport à 2019 et de 14,3 % par rapport à 2020. Côté négoce, la croissance est de 15,4 % par rapport à 2019 et de 17,9 % par rapport à 2020.