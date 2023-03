Le Groupe Samse porté par le négoce

Le Groupe Samse vient de publier son bilan comptable sur l’exercice 2022. Et les résultats sont solides. Le distributeur isérois a vu ses ventes croitre de 8 % par rapport à 2021. Son chiffre d’affaires s’est établi à 1,911 Md€ au 31 décembre 2022. Dans le détail, l’activité négoce a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 10,7 % et a dépassé la barre du 1,5 Md€. Quant au bricolage, il a fini « en léger retrait de 0,9 %, en ligne avec les tendances marchés, et conserve un très bon niveau de performance (+26,7% par rapport à 2019, année de référence pré Covid). » Pour être complet, le résultat net part du groupe s’est élevé à 94,9 M€ en 2022 contre 93,5 M€ un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant (ROC), quant à lui, a progressé de 2,4% à 125,2 M€.