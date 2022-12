Le Groupe Samse, Etex, Knauf et Rockwool rejoignent la charte de la Capeb

La démarche initiée par la Capeb séduit de nouveaux acteurs.

Quatre enseignes du groupe Samse (Samse, Doras, M+ et Simc), les deux marques fortes du groupe Etex Siniat et Ursa, ainsi que Knauf et Rockwool rejoignent le mouvement initié par la Capeb pour réguler le mouvement général de hausses des prix. Information préalable, émission de devis valables au moins un mois et augmentation des prix seulement le premier du mois constituent les point essentiels de cette charte d'engagement, qui totalise désormais quarante marques signataires.